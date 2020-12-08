Жгли шину и рубероид на трассе, это повлекло создание аварийной обстановки: четыре человека обвиняются в злостном хулиганстве

Источник материала: Onliner

Жодинским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о злостном хулиганстве. По данным следствия, 14 октября четверо мужчин в возрасте от 21 года до 43 лет около 2 часов ночи на автодороге Р53 (Слобода — Новосады) в городе Жодино разместили и подожгли автомобильную шину и фрагменты рубероида.

«Своими действиями обвиняемые создали неудобства водителям — те были вынуждены объезжать препятствия по встречной полосе движения. Это повлекло создание аварийной обстановки для участников дорожного движения и могло спровоцировать ДТП», — отметили в Следственном комитете.

Трое мужчин были задержаны на месте совершения преступления, четвертый — спустя несколько часов.

«По данным следствия, идея поджечь что-нибудь в городе возникла у троих мужчин во время распития спиртных напитков. Тогда 22-летний мужчина разместил сообщение об этом в местном чате в Telegram. 43-летний участник чата, увидев данное сообщение, предложил помочь и сообщил, что у него есть автомобильная покрышка, куски рубероида и бензин. После этого четверо мужчин приехали на такси к месту совершения преступления, где разбросали и подожгли данные предметы», — сообщили в СК.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, заключения экспертных исследований, проведенных специалистами ГКСЭ.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса — «Злостное хулиганство, совершенное группой лиц». В отношении них примененная ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.