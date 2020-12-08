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НОК Беларуси: позиция МОК предвзятая и ангажированная

08.12.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Национальный комитет Беларуси принял к сведению решение исполкома Международного олимпийского комитета. При этом белорусский НОК считает, что позиция МОК ангажирована и основана на поверхностном изучении ситуации.

«Позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению, — говорится в сообщении. — Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики. Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК.

Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства. В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх.

Мы всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению. В свою очередь мы призываем руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте. НОК Беларуси продолжит конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня. В то же время мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом».

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Сегодня Национальный комитет Беларуси принял к сведению решение исполкома Международного олимпийского комитета. При этом белорусский НОК считает, что позиция...
 
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