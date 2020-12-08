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НОК Беларуси отреагировал на санкции МОК: Спорт всегда должен быть вне политики

08.12.2020 15:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

НОК Беларуси отреагировал на санкции МОК: Спорт всегда должен быть вне политики

Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временных санкциях относительно НОК Беларуси, сообщили в пресс-службе организации.

В НОК Беларуси подчеркнули, что в нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые готовятся к спортивным соревнованиям и Олимпийским играм.

Фото: НОК

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Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временных санкциях относительно НОК...
 
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