НОК Беларуси отреагировал на санкции МОК: Спорт всегда должен быть вне политики

Источник материала: ОНТ

Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временных санкциях относительно НОК Беларуси, сообщили в пресс-службе организации.

В НОК Беларуси подчеркнули, что в нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые готовятся к спортивным соревнованиям и Олимпийским играм.

Фото: НОК

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram