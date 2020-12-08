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НОК Беларуси отреагировал на санкции МОК: Спорт всегда должен быть вне политики
Источник материала: ОНТ
Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временных санкциях относительно НОК Беларуси,
В НОК Беларуси подчеркнули, что в нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые готовятся к спортивным соревнованиям и Олимпийским играм.
Фото: НОК
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Национальный олимпийский комитет Беларуси отреагировал на решение Исполкома Международного олимпийского комитета о временных санкциях относительно НОК...
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