«Минчанка» сыграет в 1/8 финала Кубка ЕКВ

Источник материала: ОНТ

Важный матч предстоит провести сегодня «Минчанке». Сильнейший волейбольный клуб страны сыграет в 1/8 финала Кубка ЕКВ.

В Сербии команду ждет противостояние с «Вашашем» из Будапешта. Встреча начнется в 20:00. Два последних матча «Минчанка» провела в чемпионате России. Сначала обыграла саратовский «Протон» – 3:1, затем уступила краснодарскому «Динамо» – 0:3.

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