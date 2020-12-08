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«Минчанка» сыграет в 1/8 финала Кубка ЕКВ
Источник материала: ОНТ
Важный матч предстоит провести сегодня «Минчанке». Сильнейший волейбольный клуб страны сыграет в 1/8 финала Кубка ЕКВ.
В Сербии команду ждет противостояние с «Вашашем» из Будапешта. Встреча начнется в 20:00. Два последних матча «Минчанка» провела в чемпионате России. Сначала обыграла саратовский «Протон» – 3:1, затем уступила краснодарскому «Динамо» – 0:3.
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Важный матч предстоит провести сегодня «Минчанке». Сильнейший волейбольный клуб страны сыграет в 1/8 финала Кубка ЕКВ. В Сербии команду ждет противостояние с...
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