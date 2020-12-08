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"Надо нам обратиться в суд": Лукашенко отреагировал на санкции МОКа

08.12.2020 15:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Александр Лукашенко посетил Столбцовскую центральную районную больницу и пообщался с сотрудниками учреждения. В ходе встречи президент Беларуси прокомментировал санкции МОК и заявления его президента Томаса Баха. Глава государства предложил по этому поводу обратиться в суд. 

© Photo : НОК Беларуси
НОК Беларуси: позиция МОК оценивается нами как предвзятая

"Пусть Бах и банда в МОКе докажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! За что меня наказывать. Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. И потом, вы что собрали международный Олимпийский комитет, все страны там участвуют 100 с лишним, обсудили эту тему? Они уже там решили. Ну ладно я переживу, но детей зачем трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - ты никому не нужен будешь, ты будешь врагом", - сказал Лукашенко.

Исполнительный совет МОК пришел к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации, а это противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и влияет на репутацию движения.

Томас Бах заявил, что МОК временно исключает из всех мероприятий, включая Олимпийские игры членов исполнительного совета НОК Беларуси, в частности Александра и Виктора Лукашенко, Дмитрия Баскова и других. Кроме того, приостановлены все выплаты НОК Беларуси, за исключением платежей, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к играм Олимпийским играм.

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Президент Беларуси прокомментировал временный запрет посещения летних Олимпийских игр в Токио и заявил, что "нет справедливости в мире". В ответ на санкции МОК...
 
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