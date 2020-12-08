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Microsoft отказалась от поставок новых Xbox в Беларусь из-за политической обстановки в стране

08.12.2020 15:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Microsoft отказалась от официальных поставок в Беларусь новых консолей Xbox Series из-за политической обстановки в стране и санкций.

Торговые компании-партнеры уточняют, что Microsoft не сертифицирует новую продукцию в Беларуси, что говорит об отсутствии планов реализации и гарантийного сопровождения.

В самой Microsoft толкуют отказ от продаж наложенными санкциями, хотя не конкретизируют, какими.

Как сообщает Officelife, пилотную поставку консолей Xbox Series в нашу страну осуществила одна из компаний. Издание допускает, что сертификация была проведена самостоятельно, отдельной партии. Это значит, что для каждой новой партии ее придется повторять.

По информации Digital Report, Microsoft также намерена закрыть доступ к игровой площадке и магазину из Беларуси. Это значит, что в нашей стране скоро пропадет возможность покупать цифровые копии игр в магазине Microsoft.

Источники уточняют, что эта мера продиктована не столько санкциями, сколько новой стратегией, когда новинки присутствуют только на рынках, которые признаются американской корпорацией.

Вопрос официального присутствия Xbox Series в Беларуси будет решаться летом 2021 года, как и вопрос организации платежей в магазине игр в белорусских рублях. Источники полагают, что эти планы могут быть отложены из-за сложной политической ситуации в стране, которая не располагает к выводу развлекательного сервиса.

Альтернативный вариант, который рассматривает Microsoft, — это сертификация консоли для белорусского рынка, но только после того, когда все ключевые страны удовлетворят спрос на новое устройство.

 
 
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Microsoft отказалась от официальных поставок в Беларусь новых консолей Xbox Series из-за политической обстановки в стране и санкций.
 
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