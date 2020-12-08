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Microsoft отказалась от поставок новых Xbox в Беларусь из-за политической обстановки в стране
Источник материала: АФН
Microsoft отказалась от официальных поставок в Беларусь новых консолей Xbox Series из-за политической обстановки в стране и санкций.
Торговые компании-партнеры уточняют, что Microsoft не сертифицирует новую продукцию в Беларуси, что говорит об отсутствии планов реализации и гарантийного сопровождения.
В самой Microsoft толкуют отказ от продаж наложенными санкциями, хотя не конкретизируют, какими.
Как сообщает
По информации Digital Report, Microsoft также намерена закрыть доступ к игровой площадке и магазину из Беларуси. Это значит, что в нашей стране скоро пропадет возможность покупать цифровые копии игр в магазине Microsoft.
Источники уточняют, что эта мера продиктована не столько санкциями, сколько новой стратегией, когда новинки присутствуют только на рынках, которые признаются американской корпорацией.
Вопрос официального присутствия Xbox Series в Беларуси будет решаться летом 2021 года, как и вопрос организации платежей в магазине игр в белорусских рублях. Источники полагают, что эти планы могут быть отложены из-за сложной политической ситуации в стране, которая не располагает к выводу развлекательного сервиса.
Альтернативный вариант, который рассматривает Microsoft, — это сертификация консоли для белорусского рынка, но только после того, когда все ключевые страны удовлетворят спрос на новое устройство.
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Microsoft отказалась от официальных поставок в Беларусь новых консолей Xbox Series из-за политической обстановки в стране и санкций.
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