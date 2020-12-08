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Прививка от диктатуры на многие годы: посмотрите, что рисуют наши дети
Источник материала: Партизан
У Лукашенко и его клики нет никаких шансов - ничто и никто не заставит жить при таком режиме наших детей. Этого просто не допустят их родители.
Этот рисунок нарисовала 9-летняя девочка после того, как в прошлое воскресенье гуляла с подругой и собакой во дворе и увидела ОМОН. Его прислали в редакцию
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У Лукашенко и его клики нет никаких шансов - ничто и никто не заставит жить при таком режиме наших детей. Этого просто не допустят их родители.
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