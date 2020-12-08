Источник материала: Хартия'97

Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову 8.12.2020, 15:24

Юрий Бутусов

Он может занять одну из позиций в вооружении или логистике.

Украинскому журналисту, главному редактору издания Цензор.нет Юрию Бутусову предложили занять должность в Министерстве обороны Украины, сообщает «Новое время» .

Как заявили в Минобороны, некоторые считают критические материалы Бутусова «предвзятыми, манипулятивными и спекулятивными», однако в «неравнодушии» к ситуации с нацбезопасностью страны «ему не отказать».

«Когда речь заходит о конструктивной позиции — это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики», — говорится в сообщении.

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