ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову

08.12.2020 15:31 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову

  • 8.12.2020, 15:24
Минобороны Украины предложило должность журналисту Юрию Бутусову
Юрий Бутусов

Он может занять одну из позиций в вооружении или логистике.

Украинскому журналисту, главному редактору издания Цензор.нет Юрию Бутусову предложили занять должность в Министерстве обороны Украины, сообщает «Новое время».

Как заявили в Минобороны, некоторые считают критические материалы Бутусова «предвзятыми, манипулятивными и спекулятивными», однако в «неравнодушии» к ситуации с нацбезопасностью страны «ему не отказать».

«Когда речь заходит о конструктивной позиции — это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения. Министерство обороны предлагает Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание. Это могут быть, например, направления вооружение или логистики», — говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он может занять одну из позиций в вооружении или логистике.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как НОК отреагировал на решение МОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика