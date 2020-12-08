Источник материала: Хартия'97

Олег Горунович: От МОК прилетела мощная оплеуха 1 8.12.2020, 15:13

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Олег Горунович

Письмо позвало диктатора в дорогу к Гааге.

Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович высказался относительно санкций, которые МОК применил к НОК Беларуси и лично к Лукашенко:

«В последние пару недель следил за действиями белорусских чинуш от спорта и думал: они сами нарываются. Это или тупизна, или какая-то безрассудная отвага»

Теги АБФФ Политика Олег Горунович провластное письмо Прочие

Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович удивлен действиями белорусских спортивных чиновников.

«В последние пару недель следил за действиями белорусских чинуш от спорта и думал: они сами нарываются. Это или тупизна, или какая-то безрассудная отвага. Похоже, что все-таки тупизна. От Международного олимпийского комитета прилетела мощная оплеуха…

А что до тупизны, меня поражало вот что. Чуваки, вами заинтересовался МОК, за вами пристально следят, проводят проверку…

И будет прикольно, если это не все. Ведь еще ФИФА может заинтересоваться тем, что делают подписи господ из Дома футбола под письмом за Лукашенко. Насколько знаю, клубам высшей лиги намекают, что надо бы под обращением подписываться активнее, а ведь в ФИФА очень не любят, когда жмут по политическим мотивам. Возможно, именно поэтому просьбы чинуш к футболистам очень робкие. Понимают, что в случае огласки могут и здесь получить по ж…

Господа спортсмены, задумайтесь над этим. МОК растрогает не письмо-принудиловка, а прекращение политических репрессий в отношении спортсменов со стороны тех, кто удерживает власть – и всё, ничего больше. Но разве вы можете себе представить, что Лукашенко и его свора сдадут назад? Я – не могу: разгон побольше – и головой в стенку, что покрепче. Ну и славно

Лукашенко грозится, что будет разбираться с МОК через суд. Если так, то спортивные вопросы разбирает арбитражный суд в Лозанне. Оттуда до Гааги – всего 800 км. Одним заходом можно уладить тяжбы по всем злободневным вопросам. Вот это я понимаю – письмо позвало в дорогу», – написал Горунович.

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