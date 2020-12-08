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Как НОК отреагировал на решение МОК

08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК. Речь, в том числе, идет и об Олимпийских играх.

Во вторник НОК дал официальный комментарий на этот счет.

Заявляется, что «позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь».

НОК Беларуси «выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению».

«Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики. Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК», – говорится в официальном заявлении

По мнению руководства НОК, позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства.

В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх.

НОК Беларуси

– Мы всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению. В свою очередь, мы призываем руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте, – подытоживается в заявлении. – НОК Беларуси продолжит конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня. В то же время, мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом.

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Накануне Международный олимпийский комитет временно отстранил представителей Национального олимпийского комитета Беларуси от участия в мероприятиях МОК. Речь,...
 
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