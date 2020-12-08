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В Гродно начался суд над местным жителем, обвиняемым в распылении газа в милиционера

08.12.2020 15:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Октябрьского района Гродно 8 декабря начал рассматривать дело местного жителя Никиты Самарина за насилие в отношение милиционера. Его обвиняют в том, что распылил газ на милиционера, когда тот задерживал людей.

В Гродно начался суд над местным жителем, обвиняемым в распылении газа в милиционера
Никита Самарин в 2019 году. Фото из архива Никиты

25 августа около изолятора на улице Гая в Гродно несколько десятков работников «Гродно Азот» были задержаны по пути с работы в центр города. Около полутысячи гродненцев приехали к изолятору их поддержать. Когда всех отпустили и люди расходились, во дворах начались задержания. Во время одного из них завязалась потасовка между милиционерами в штатском и гродненцами, кто-то распылил газ из баллончика.

Согласно гособвинению, 29-летний Никита Самарин распылил газ в милиционера Сергея Билида, когда тот исполнял свои обязанности — задерживал людей, которые принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии. Билида получил ожог роговицы обоих глаз первой степени. Самарин вину полностью не признал.

Как рассказал 32-летний потерпевший Билида, в тот день в штатской одежде он следил за общественным порядком. Задача сотрудников в штатском была выследить особо активных участников акции и позже задержать. Во время одного из задержаний завязалась потасовка, люди начали отбивать задержанного. В это время кто-то распылил газ ему в глаза, некоторое время он не мог видеть. Он запросил компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей.

В суде объявлен перерыв, после которого будут зачитаны письменные материалы дела и допрошены другие свидетели и обвиняемый.

 
Теги: Гродно
 
 
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Суд Октябрьского района Гродно 8 декабря начал рассматривать дело местного жителя Никиты Самарина за насилие в отношение милиционера. Его обвиняют в том, что...
 
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