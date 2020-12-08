Минобороны проводит курс по территориальной обороне для председателей исполкомов

Источник материала: Ежедневник

На базе Военной академии Беларусь проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов.

В течение пяти дней обучаемые будут изучать основы территориальной обороны, поучаствуют в практических занятиях по порядку работы председателей советов обороны районов в ходе ее развертывания и ведения.

Как отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель иинистра обороны Беларуси генерал-майор Александр Вольфович, сегодня в непростой эпидемической обстановке многие страны ищут механизмы и пути повышения обороноспособности.

«Территориальная оборона – один из тех механизмов, который влияет на повышение обороноспособности любого государства. И во многом качественное решение вопросов территориальной обороны зависит от должностных лицу, которые ей руководят», – сказал он.

По его мнению, председатели райисполкомов – это те основные организаторы, которые отвечают за вопросы территориальной обороны на местах.

«Практика, анализ показывает, что те должностные лица, которые прошли эти курсы, понимают гораздо шире и глубже как организовывать и планировать вопросы территориальной обороны у себя в районах», - добавил Александр Вольфович.