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В Пуховичском районе грузовик сбил водителя, который на дороге ремонтировал автомобиль
Источник материала: Tut.by
Грузовик сбил мужчину, который ремонтировал автомобиль на проезжей части в Пуховичском районе. Об этом
Авария произошла утром 7 декабря в агрогородке Дукора. По информации инспекторов, 24-летний водитель грузового Mercedes двигался по улице Смиловичской и врезался в Peugeot, а также сбил его владельца. Предварительно установлено, что водитель легковушки ремонтировал свой автомобиль на проезжей части. Знак аварийной остановки он не выставлял.
В результате ДТП 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
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Авария произошла утром 7 декабря в агрогородке Дукора.
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