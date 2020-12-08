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В Пуховичском районе грузовик сбил водителя, который на дороге ремонтировал автомобиль

08.12.2020 15:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Грузовик сбил мужчину, который ремонтировал автомобиль на проезжей части в Пуховичском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла утром 7 декабря в агрогородке Дукора. По информации инспекторов, 24-летний водитель грузового Mercedes двигался по улице Смиловичской и врезался в Peugeot, а также сбил его владельца. Предварительно установлено, что водитель легковушки ремонтировал свой автомобиль на проезжей части. Знак аварийной остановки он не выставлял.


В результате ДТП 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

 
 
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