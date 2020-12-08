В Пуховичском районе грузовик сбил водителя, который на дороге ремонтировал автомобиль

Источник материала: Tut.by

Грузовик сбил мужчину, который ремонтировал автомобиль на проезжей части в Пуховичском районе. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла утром 7 декабря в агрогородке Дукора. По информации инспекторов, 24-летний водитель грузового Mercedes двигался по улице Смиловичской и врезался в Peugeot, а также сбил его владельца. Предварительно установлено, что водитель легковушки ремонтировал свой автомобиль на проезжей части. Знак аварийной остановки он не выставлял.





В результате ДТП 45-летний мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован.