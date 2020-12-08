Хоккеисты не держали руку на груди во время исполнения гимна Беларуси. Клуб оштрафован

Источник материала: Tut.by

Как сообщает Tribuna.com, ФХБ оштрафовала оршанский «Локомотив» на 25 базовых величин (675 рублей).



Фото: ХК «Локомотив-Орша»

Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такую процедуру требует регламент турнира.

Как утверждает Tribuna.com, хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.

Согласно пункту 8 статьи 62, участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Беларуси, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.