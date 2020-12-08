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Хоккеисты не держали руку на груди во время исполнения гимна Беларуси. Клуб оштрафован
Источник материала: Tut.by
Как
Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такую процедуру требует регламент турнира.
Как утверждает Tribuna.com, хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.
Согласно пункту 8 статьи 62, участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Беларуси, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
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