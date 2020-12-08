Семь бесполезных способов худеть, от которых вы точно не увидите результата

Источник материала: Tut.by

Несмотря на то, что сейчас 21 век, есть люди, которые верят в «волшебную таблетку» — средство, которое поможет похудеть быстро и легко. Пользуясь этой верой и непомерным желанием людей быстро похудеть, производители выпускают совершенно абсурдные приспособления для похудения. « Зожник » собрал подборку самых бесполезных способов похудения.



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Пояс для похудения

Как мы помним, сжечь жир локально невозможно. Пояс не поможет справиться с лишним весом, не уберет целлюлит и не избавит от токсинов, как заявляют производители.

Такие пояса способствуют потоотделению, но жир не покидает ваш организм через пот, а из-за трудностей, связанных с обменом веществ (из-за чрезмерной потери влаги), температура тела может расти. Это физиологическое отклонение, к примеру, вызывает переутомление, да еще и без должной нагрузки на мышцы.

Миостимуляторы

Бодрая ходьба сжигает среднему человеку порядка 200−300 ккал/час, а стимуляция мышц миостимуляторами на высокой интенсивности — только порядка 70−80 ккал/час. Поэтому если вы в прямом смысле «прогуляете» сеанс миостимуляции, то это пойдет похудению только на пользу.

Обматывание пищевой пленкой

На огромном количестве сайтов всерьез обсуждается положительный эффект от обматывания пищевой пленкой. Хорошо еще не все в ней занимаются или бегают, так хоть немного меньше вреда наносят своему организму. Жидкость, которую вы начинаете активно терять через пот, обильно обмотавшись пленкой, в общем-то нужна вашему организму.

В результате снижается снабжение клеток кислородом и вывод продуктов распада (вредных веществ из клеток) затрудняется. Мышцы быстрее закисляются и в целом начинают хуже работать в аэробном режиме. Проще говоря, из-за обезвоживания вы перегружаете сердце и ухудшаете отвод вредных веществ из клеток. Да и сам по себе пот не содержит жира, а потение не связано с жиросжиганием.

Серьги и кольца для похудения

Китайские "похудительные" сережки по пути обещают и зрение поправить, и метаболизм как поезд разогнать, и кровообращение улучшить. Было бы смешно, если б не было такого количества положительных отзывов и продаж. Если это есть на «Али-Экспресс», значит это покупают. Спрос на чудо-средства не иссякает.

Ленточный тренажер и вибромассажер

Некоторые производители с серьезным видом уверяют, что жир можно «растрясти» (нет, нельзя) или что они «испускают особые волны» (волны лжи?). Эксперты и ученые не находят никакой связи между жиросжиганием, потерей веса и подобными устройствами.

Чай и кофе для похудения

Особую нишу занимают чаи и кофе для похудения. Они делятся на несколько типов по принципу действия: мочегонные, слабительные, снижающие аппетит и т. д. Они не только не приносят пользы, но и могут навредить, вызвав обезвоживание.

Пластыри для похудения

По инструкции нужно приклеить пластырь под пупок на ночь, а утром снять. Готово, вы похудели и сожгли весь жир (на самом деле нет).