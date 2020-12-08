Genesis озвучила характеристики двигателей кроссовера GV70

Источник материала: Tut.by

Еще осенью корейская Genesis поделилась первыми снимками своего второго кроссовера в гамме — GV70 . Но тогда были рассекречены только внешность и салон машины, а теперь компания поделилась информацией о силовых агрегатах и прочих характеристиках.





В длину GV70 достигает 4,71 м (при колесной базе 2,87 м), ширина машины составляет 1,91 м. Создан GV70 на заднеприводной платформе с многорычажными подвесками и продольным расположением двигателя, полный привод будет доступен в качестве опции. В моторной гамме — три двигателя. Это новая бензиновая турбо-«четверка» объемом 2,5 л (304 л. с. и 422 Нм крутящего момента), 3,5-литровый V6, также с наддувом (380 л. с. и 530 Нм) и 2,2-литровый турбодизель (210 л. с. и 441 Нм).





Все версии по умолчанию располагают 8-ступенчатым «автоматом», а у машин с полноприводной трансмиссией (она сделана на основе многодисковой муфты, которая подключает переднюю ось) с пакетом Sport вдобавок есть еще и электронно-управляемый задний дифференциал. Также доступна система смены режимов движения Multi-Terrain Control («песок», «снег» и «грязь»).





У базовых версий GV70 в подвеске обычные пружины, но за доплату предлагается подвеска с адаптивными амортизаторами, которые изменяют жесткость исходя из данных фронтальной камеры и навигационной системы. Также для кроссовера доступен широкий набор стандартных и опциональных систем помощи — от мониторинга слепых зон и автоматического торможения до шоссейного автопилота, который может сменять полосу при включении поворотника.





В продажу новинка Genesis поступит в начале следующего года, но сперва — на рынке Кореи. Позже GV70 отправится и на экспорт.