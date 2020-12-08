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Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска

08.12.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сентябре этого года Павла Лучиновича, бывшего главного архитектора Минска, который обвинялся в получении взятки в $4000, приговорили к 1 году и 5 месяцам заключения и тут же амнистировали. По данным следствия, Лучинович настоял на изменении ПДП, в результате чего на улице Смолячкова появилось административное здание для айтишников. Несмотря на печальные подробности этой стройки, здание получилось действительно стильным. Сегодня уже можно оценить, как постройка выглядит снаружи. Работы внутри еще продолжаются.

Шестиэтажное административное здание предназначено для работников IT-компании. Помимо офисов для своих сотрудников, застройщик обещал создать обучающий центр для студентов БГУИР, а чтобы у местных жителей было поменьше претензий — благоустроить дворовую территорию, а также площадку для отдыха на углу улиц Краснозвездной и Смолячкова и построить детскую игровую площадку. Как рассказали в компании, эти работы сегодня выполнены частично — остальное будет сделано в теплый сезон.

Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска
Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска
Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска
Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска

Постройка появилась на месте здания, в котором размещалось Минское велосипедное общество. Разработкой проекта занималась архитектурная студия «Арх-Нуво».

Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска
Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска
Каким получилось здание для айтишников, из-за которого арестовали главного архитектора Минска

Объект планируют сдать уже в начале следующего года. По словам представителя компании, он на 99% совпадает с тем, что было указано в изначальном проекте.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре этого года Павла Лучиновича, бывшего главного архитектора Минска, который обвинялся в получении взятки в $4000, приговорили к 1 году и 5 месяцам заключения...
 
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