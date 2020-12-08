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Могилевчанка взяла 4000 рублей кредита для подруги. Сразу же пропали и деньги, и дружба
Источник материала: Onliner
Новости из Могилева. 27-летняя жительница города по просьбе своей знакомой заключила договор и получила кредитную карту на 4000 отечественных рублей, которые позже передала девушке. После этого могилевчанка не увидела ни своей знакомой, ни денег,
— Немного погостив, девушка пожаловалась на финансовые затруднения и намекнула, что подруга может ей помочь: попросила приятельницу взять кредит, который сама будет оплачивать. Могилевчанка согласилась помочь, девушки отправились в одно из отделений банка и там оформили кредит, после чего разошлись добрыми подругами. Однако вскоре выяснилось, что взявшая крупную сумму денег приятельница не стала ее возмещать. На связь девушка не выходила, перестала отвечать в социальных сетях и не отвечала по мобильному телефону. Обманутая могилевчанка обратилась в милицию, — рассказали в УВД.
Сейчас в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
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Новости из Могилева. 27-летняя жительница города по просьбе своей знакомой заключила договор и получила кредитную карту на 4000 отечественных рублей, которые позже...
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