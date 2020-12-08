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Женщина сбила пешехода и скрылась, а на лежащего человека был совершен повторный наезд

08.12.2020 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Около 7 часов утра 7 декабря на дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя женщина. После ДТП автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на проезжей части, совершил наезд водитель Volkswagen Polo — 24-летний житель Полоцка. Он и вызвал на место происшествия правоохранителей.

Сообщается, что пешеход от полученных травм погибла.

Сыщики совместно с сотрудниками Госавтоинспекции начали поиск водителя автомобиля, которые совершил первый наезд на женщину.

— В восьми районах области и Новополоцке был введен план «Перехват». Активно отрабатывалась дворовая территория, а также стоянки и другие места парковок, — сообщили в ГАИ Витебской области. — В результате в поле зрения милиционеров попал автомобиль Peugeot 306, который находился возле одной из новополоцких поликлиник. Автомобиль с поврежденным лобовым стеклом и кузовом принадлежал 51-летней гардеробщице медучреждения.

По официальной информации, женщина призналась, что это она сбила человека. Она рассказала, что ехала на работу после того, как отвезла дочь на поезд. После ДТП испугалась и решила скрыться.

Следователями возбуждено уголовное дело.

 
 
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Около 7 часов утра 7 декабря на дороге между Полоцком и Новополоцком была сбита 40-летняя женщина. После ДТП автомобиль скрылся, а на пострадавшую, которая лежала на...
 
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