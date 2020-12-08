|
Елисеев: Хитрый трюк
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Аналитик – о заявлении белорусского правителя, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом.
– Теперь точно: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС, –
В рамках такого сценария «конституционных изменений» происходит следующее: Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) прописывается в конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) – как руководящий государственный орган в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой Президиума.
Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус. К тому же с помощью хитрого трюка Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной «съезд КПСС» сможет принимать любые беспредельные правки в основной закон.
Суть всей этой игры АГЛ в том, чтобы при хорошем варианте он продолжил занимать и президентский пост, и пост главы Президиума ВНС, а при плохом – формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же Головченко) с сохранением за собой нового влиятельного конституционного статуса.
Читайте также
Плохой вариант будет задействован в случае сильного давления Кремля или нового витка оппозиционной мобилизации, с тем чтобы всех надурить и якобы уйти, но остаться.
Всю эту имитацию демократических преобразований целиком поддерживает деятель Воскресенский, которого нещадно продвигают государственные СМИ и гибриды типа Sputnik Беларусь.
«Мы выступаем за закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания как полномочного представительства всех слоев общества», – специально для Sputnik заявил «политолог» Воскресенский.
Ну а этот пассаж «политолога» Воскресенского – просто сказка: «В постоянно действующий Президиум ВНС могли бы входить бывшие руководители государства».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аналитик – о заявлении белорусского правителя, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)