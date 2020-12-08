Елисеев: Хитрый трюк

Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик – о заявлении белорусского правителя, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом.

– Теперь точно: Лукашенко идет на должность главы Политбюро ЦК КПСС, – пишет эксперт исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев. – Про этот сценарий подробнее писал два месяца назад в посте «Головченко как формальный руководитель Беларуси? О сценарии конституционной реформы и замыслах Лукашенко».

В рамках такого сценария «конституционных изменений» происходит следующее: Всебелорусское народное собрание (аналог съезда КПСС) прописывается в конституции как орган, определяющий основные направления внутренней и внешней политики, а его Президиум (аналог Политбюро ЦК КПСС) – как руководящий государственный орган в период между съездами. Тогда Лукашенко, соответственно, становится главой Президиума.

Все это несет большие риски для демократии и законности в Беларуси по той простой причине, что Лукашенко тем самым получает еще один бесконтрольный конституционный статус. К тому же с помощью хитрого трюка Всебелорусскому собранию могут дать право внесения изменений в Конституцию в обход референдума, и тогда в любой момент (вне)очередной «съезд КПСС» сможет принимать любые беспредельные правки в основной закон.

Суть всей этой игры АГЛ в том, чтобы при хорошем варианте он продолжил занимать и президентский пост, и пост главы Президиума ВНС, а при плохом – формально передать президентскую должность с усеченными полномочиями человеку своей команды (например, тому же Головченко) с сохранением за собой нового влиятельного конституционного статуса.

Плохой вариант будет задействован в случае сильного давления Кремля или нового витка оппозиционной мобилизации, с тем чтобы всех надурить и якобы уйти, но остаться.

Всю эту имитацию демократических преобразований целиком поддерживает деятель Воскресенский, которого нещадно продвигают государственные СМИ и гибриды типа Sputnik Беларусь.

«Мы выступаем за закрепление конституционного статуса Всебелорусского народного собрания как полномочного представительства всех слоев общества», – специально для Sputnik заявил «политолог» Воскресенский.

Ну а этот пассаж «политолога» Воскресенского – просто сказка: «В постоянно действующий Президиум ВНС могли бы входить бывшие руководители государства».