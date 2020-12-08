Облако плазмы накроет Землю в ночь с 9 на 10 декабря. К чему это приведет?

Источник материала: ОНТ

В ночь с 9 на 10 декабря Землю накроет облако плазмы, выброшенной из-за вспышки на Солнце, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук .

Наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на сутки, считают ученые.

Фото: AIA / SDO / Goddard Space Flight Center / NASA

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