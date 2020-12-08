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Облако плазмы накроет Землю в ночь с 9 на 10 декабря. К чему это приведет?
Источник материала: ОНТ
В ночь с 9 на 10 декабря
Наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на сутки, считают ученые.
Фото: AIA / SDO / Goddard Space Flight Center / NASA
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В ночь с 9 на 10 декабря Землю накроет облако плазмы, выброшенной из-за вспышки на Солнце, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца...
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