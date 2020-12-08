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Облако плазмы накроет Землю в ночь с 9 на 10 декабря. К чему это приведет?

08.12.2020 15:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Облако плазмы накроет Землю в ночь с 9 на 10 декабря. К чему это приведет?

В ночь с 9 на 10 декабря Землю накроет облако плазмы, выброшенной из-за вспышки на Солнце, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на сутки, считают ученые.

Фото: AIA / SDO / Goddard Space Flight Center / NASA 

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В ночь с 9 на 10 декабря Землю накроет облако плазмы, выброшенной из-за вспышки на Солнце, говорится на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца...
 
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