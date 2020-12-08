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Меган Маркл захотела "потягаться" с королевой Елизаветой II
08.12.2020 16:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри и его жена Меган Маркл решили потягаться во вручении наград с самой королевой Елизаветой II: об этом сообщило издание The Sun.
© REUTERS / HANNAH MCKAY
Многие годы Ее Величество подводит итоги года и отмечает заслуги некоторых подданных самыми почетными наградами, титулами и званиями. Но в 2020-м у нее появились конкуренты в лице внука и его благоверной, которые уже наступают на пятки с новой стратегией.
Как сообщило издание The Sun, Меган Маркл и принц Гарри решили посоревноваться с королевой: герцоги разработали собственную премию. Таким образом мятежники хотят поощрить людей и некоторые компании, которые делают мир лучше.
Удостоиться признания пары смогут лучшие из лучших в важных для герцогов областях – благотворительности, науке и образовании, гендерном равенстве, экологии и психическом здоровье. Все пункты перечислены в официальном документе, который попал в распоряжение таблоида.
Награды будут вручены фондом Archwell, который герцоги пытаются оформить с весны этого года. Интересно, что летом супруги получили отказ в регистрации из-за "расплывчатого" описания деятельности фонда, но теперь ждут окончательного вердикта от юристов.
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