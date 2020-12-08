Премьеры России и Беларуси обсудили интеграцию

Источник материала: АФН

Премьеры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы, связанные с наращиванием российско-белорусского сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, а также с расширением взаимодействия в научно-технической и культурно-гуманитарной областях.

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обменялись мнениями по приоритетным задачам укрепления интеграции в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе», - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.