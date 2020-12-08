Источник материала: АФН

Суд Фрунзенского района Минска приговорил Максима Павлющика к двум годам колонии общего режима.

Такое наказание суд посчитал адекватным за надпись "Не забудем" на тротуаре в районе станции метро "Пушкинская", где в августе 2020 года был убит участник протестов Александр Тарайковский.

Суд признал Павлющика виновным в хулиганстве, совершенном повторно, либо группой лиц. Ранее обвиняемый уже отбывал наказание по данной статье Уголовного кодекса Беларуси.

Суд признал виновной в хулиганстве и Марию Бобович, которая также участвовала в нанесении надписи. Бобович приговорена к 1,5 годам ограничения свободы, но будет освобождена из-под стражи под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Суд также снял с Бобович и Павлющика обвинение в умышленном уничтожении либо повреждении имущества в связи с тем, что городские власти оценили нанесенный ими ущерб всего в 211 белорусских рублей. Ранее белорусские правозащитники признали обоих обвиняемых политзаключенными.