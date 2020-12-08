Источник материала: АФН

В связи с принятием Евросоюзом (ЕС) "закона Магнитского", инициировавшие его политики призывают расширить вводимые в рамках этого акта санкции в отношении коррупционных преступлений.

"ЕС применяет санкции только к нарушителям прав человека, и этого недостаточно: очень важно, чтобы санкции применялись и к клептократам", - сказал на пресс-конференции в Сейме во вторник политический активист Уильям Браудер.

По словам члена Европарламента (ЕП), либерала Пятраса Ауштрявичюса, такие поправки будут приняты рано или поздно, поскольку пользуются широкой поддержкой среди членов разных фракций ЕП.

"Вообще ЕС должно быть стыдно, что в своем первом правовом акте он не упомянул эти преступления, которые составляют большую часть автократических, недемократических режимов - таких, которые обогащаются, воруют и грабят своих людей, и, кстати, инвестируют часть этих денег в ЕС", - сказал политик.

По его словам, ЕС следует пересмотреть этот закон, однако это намечено сделать лишь в 2023-2024 годах.

По словам председателя Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса, предстоит серьезная работа и внутри страны, в чтобы собрать данные о нарушениях прав человека и других нарушениях, которые убедили бы европейских коллег.

Этим предстоит заняться новым министрам иностранных дел и внутренних дел. У. Браудер отметил, что принятые санкции очень важны, потому что люди, причастные к убийству Сергея Магнитского, активно пользуются возможностью держать свое имущество за рубежом. Он также призвал добиваться того, чтобы "законы Магнитского" были приняты в максимально большом числе государств мира.