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Аналитики Сбербанка заметили рост кредитования беларусских госпредприятий

08.12.2020 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Аналитики российского «Сбера» в очередном обзоре новостей мировой экономики обратили внимание на рост кредитования беларусских госпредприятий в октябре.

Документ подготовлен Центром макроэкономических исследований российского банка.

«Причину несколько неожиданных данных за октябрь можно найти в структуре роста – основным драйвером стали государственные коммерческие предприятия, задолженность которых увеличилась на 5% за месяц», — отмечают эксперты.

По их словам, валютные кредиты выросли на 5,5%, а рублевые — на 4%. Российские аналитики полагают, что сложная экономическая конъюнктура и политический кризис подталкивают беларусское правительство к данным инструментам поддержки экономической активности. 

Они предупреждают о рисках таких шагов для макроэкономической сбалансированности, что может привести к ускорению инфляции, ослаблению беларусского рубля и ударить по доходам населения.

При этом в обзоре отмечается, что кредитование населения является весьма скромным на фоне ограничений по предоставлению ликвидности, введенных Нацбанком.

Эксперты также обращают внимание на сокращение чистой прибыли беларусской банковской системы на фоне роста отчислений в резервы.
 
Теги: Новости
 
 
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Аналитики российского «Сбера» в очередном обзоре новостей мировой экономики обратили внимание на рост кредитования беларусских госпредприятий в октябре.
 
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