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Оршанских хоккеистов оштрафовали за «неуважение» к гимну
Источник материала: Навiны
Федерация хоккея Беларуси оштрафовала оршанский «Локомотив» на 675 рублей. Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на груди во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч Экстралиги.
По данным
Согласно пункту 8 статьи 62, участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн страны, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
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Федерация хоккея Беларуси оштрафовала оршанский «Локомотив» на 675 рублей. Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на груди во...
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