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Оршанских хоккеистов оштрафовали за «неуважение» к гимну

08.12.2020 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Федерация хоккея Беларуси оштрафовала оршанский «Локомотив» на 675 рублей. Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на груди во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч Экстралиги.

Оршанских хоккеистов оштрафовали за «неуважение» к гимну
Фото: ХК «Локомотив-Орша»

По данным Tribuna.com, хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.

Согласно пункту 8 статьи 62, участники матча — граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн страны, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.

 
 
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Федерация хоккея Беларуси оштрафовала оршанский «Локомотив» на 675 рублей. Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на груди во...
 
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