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Лещеня – о новой идее Лукашенко: «Это гибрид съезда КПСС и ЦК КПСС»
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.
– Судя по всему, увлекательнейшее занятие – пытаться что-то менять, не изменяя сути. И вроде бы надо оставить преемнику – лично подобранному, конечно, – слабые полномочия, чтобы не обижал, если что, –
Дипломат обращает внимание, что Конституционным органом предлагается сделать Всебелорусское народное собрание, которому будут переданы некоторые полномочия президента:
«Перед нами – гибрид съезда КПСС (созывался раз в пять лет) и избиравшегося, кстати, сьездом на пятилетний срок ЦК КПСС. И съезды КПСС, и созывы Всебелорусского народного собрания отличались тщательно подобранным властями составом «правильных» депутатов.
Короче говоря, вперед – в прошлое. Но творчески переосмысленное.
Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия.
Само слово «Джамахирия» – оригинальный результат скрещивания слов «республика» и «народ» на арабском языке. Очень похожая политическая генетика.
Власть ведет себя так, как будто сама поверила в то, что тема конституционной реформы успокоит народ. Нет, не успокоит. Не обойдется. Не перебесятся.
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Дипломат прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.
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