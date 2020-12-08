Лещеня – о новой идее Лукашенко: «Это гибрид съезда КПСС и ЦК КПСС»

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.





– Судя по всему, увлекательнейшее занятие – пытаться что-то менять, не изменяя сути. И вроде бы надо оставить преемнику – лично подобранному, конечно, – слабые полномочия, чтобы не обижал, если что, – пишет Игорь Лещеня. – А с другой стороны, где-то очень глубоко гуляет мысль-надежда: а вдруг все обойдется? Перебесятся…»

Дипломат обращает внимание, что Конституционным органом предлагается сделать Всебелорусское народное собрание, которому будут переданы некоторые полномочия президента:

«Перед нами – гибрид съезда КПСС (созывался раз в пять лет) и избиравшегося, кстати, сьездом на пятилетний срок ЦК КПСС. И съезды КПСС, и созывы Всебелорусского народного собрания отличались тщательно подобранным властями составом «правильных» депутатов.

Короче говоря, вперед – в прошлое. Но творчески переосмысленное.

Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия.

Само слово «Джамахирия» – оригинальный результат скрещивания слов «республика» и «народ» на арабском языке. Очень похожая политическая генетика.

Власть ведет себя так, как будто сама поверила в то, что тема конституционной реформы успокоит народ. Нет, не успокоит. Не обойдется. Не перебесятся.