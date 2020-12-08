На сколько месяцев хватит денег у режима?

Источник материала: Ежедневник

Как отметил представитель Тихановской по экономике Алесь Алехнович, на сегодня судя по количеству «запасов» – золотовалютных резервов и так далее – денег у режима осталось на 4-6 месяцев.

«А новых кредитов, вероятно, этой «власти» уже никто не даст», - сказал он в интервью KYKY.ORG.

Журналист также поинтересовался у экономиста, насколько прямо сейчас режим спасают полтора миллиарда, которые дала Россия.

«Сперва полтора миллиарда для Лукашенко были настоящей победой. Он вышел со встречи в Сочи и гордо заявил, что Россия нас поддержит. Но позже оказалось, что, во-первых, лишь миллиард этих денег будет от России, еще полмиллиарда даст ЕФСР (Евразийский фонд стабилизации и развития). Во-вторых, основная часть кредита от России придет в российских рублях. Что Беларусь не очень спасает, так как наш госдолг, в основном, в долларах, и рубли еще придется где-то поменять, - рассказал Алехнович. – В третьих, первые полмиллиарда мы получили только через два месяца после начала политического кризиса. Второй транш, еще полмиллиарда, должны выдать до конца года. А третий – только в 2021-м».

Он отметил, что полтора миллиарда долларов на самом деле это не такие большие деньги для Беларуси. Скорее, это больше имиджевая история – для Лукашенко было важно показать, что у него еще есть кредитор.

«Смотрите, каждый год наш госсектор тратит до четырех миллиардов долларов на погашение и обслуживание госдолга. Получается, ежеквартально «уходит» миллиард долларов. Мы получили от России полмиллиарда в сентябре. До конца года нужно будет заплатить миллиард, и еще миллиард – в первом квартале 2021-го», - разъяснил он.

То есть к моменту, когда мы получим все полтора миллиарда российских денег, обратил внимание Алесь Алехнович, Беларуси нужно будет выплатить уже два миллиарда.

«Ну, вот и думайте, насколько денег «от Путина» хватает. И это я сказал только про обслуживание госдолга. Есть еще большие долги госпредприятий. Последние тоже закрывает государство, иначе заводы просто лягут, у них нет возможности платить. Плюс уже есть дефицит бюджета – за первые 9 месяцев 2020-го мы ушли в минус на 800 миллионов долларов», – сказал он.

По словам экономиста, мы уже начали пользоваться картой рассрочки и проедать деньги, которых нет.

«Государство обманывает людей, когда говорит, что все хорошо. В бюджете уже образуется «минус», за который нужно будет платить проценты и финансовые штрафы. Мы уже работаем в минус, на склады. И вроде как прямо сейчас это не проблема, но придет момент, как в покере, когда придется вскрыть карты», - резюмировал он.