«Мы продолжаем пилить сук, на котором сидим». Как санкции МОК скажутся на белорусском спорте

Источник материала: Tut.by

Руководитель департамента по внешним связям Белорусского фонда спортивной солидарности, а в прошлом — генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов прокомментировал для TUT.BY введение санкций МОК . Каких сумм недосчитается НОК Беларуси из-за приостановленного финансирования, будет ли наша сборная выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом и почему вопрос снятия санкций напрямую зависит от политической ситуации в стране — в большом интервью журналисту SPORT.TUT.BY Виктории Ковальчук.



Анатолий Котов. Фото: личный архив

«Сложно говорить, что спорт вне политики. Потому что в политику в Беларуси превратилось всё»

— Какие моменты стали ключевыми для Международного олимпийского комитета при принятии санкций в отношении НОК Беларуси?

— Это решение вызревало у МОК достаточно давно. Еще в конце сентября-начале октября нынешнего года Международный олимпийский комитет обратил внимание на то, что в белорусском спорте в 2020 году что-то идет не так. Была коммуникация и со спортсменами, и с Белорусским фондом спортивной солидарности, и с НОК Беларуси.

Международный олимпийский комитет запрашивал информацию [о ситуации в нашей спортивной отрасли] у НОК Беларуси, но там традиционно ответили, что в белорусском спорте все в порядке, все делается в соответствии с законодательством, не обратив внимания на то, что МОК фактически объявил о начале расследования и изучения ситуации в нашем спорте.

То есть уже в октябре для Национального олимпийского комитета Беларуси звучали тревожные нотки о том, что это может не закончится ничем хорошим, если не будут изменены подходы к защите белорусских спортсменов, в первую очередь от дискриминаций по политическим мотивам. Тем не менее все было успешно проигнорировано.



Николай Козеко и Александра Романовская. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Как выглядело изучение Международным олимпийским комитетом ситуации в белорусском спорте?

— Буквально на прошлой неделе МОК провел очередной раунд переписки с белорусскими спортсменами. В пятницу, 4 декабря, специальная комиссия МОК заслушала детальные пояснения ряда спортсменов по ситуации с лишением стипендий, исключением из сборных и олимпийских перспектив в Токио-2021 и Пекине-2022.

— Кто из спортсменов выступил перед комиссией МОК?

— С учетом того, что МОК сам отбирал себе респондентов для общения и не публичил эти имена, со стороны фонда будет не очень корректно рассказывать о внутренних процедурах Международного олимпийского комитета. Но несложно догадаться, что большинство из спикеров — спортсмены, подписавшиеся под письмом в МОК.

— МОК также выслушал версию белорусского НОК?

— Да, параллельно соответствующее пояснение по упомянутым вопросам Международному олимпийскому комитету направил и НОК Беларуси. Фонд с ними не ознакомили, но скорее всего все опять-таки свелось к тому, что спортивная отрасль в Беларуси функционирует в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Правда, заключения международных организаций, в том числе в рамках Московского механизма ОБСЕ, говорят о том, что законодательство в Беларуси не действует. Страна находится в состоянии правового дефолта, когда не до законов, либо они работают в одну сторону.



Фото: TUT.BY

В этой ситуации было сложно понять, на что надеется НОК Беларуси, ссылаясь на такие неубедительные вещи и закрывая глаза на фактическую ситуацию, когда, с одной стороны, спортсменов, подписавших письмо против насилия и за новые выборы, дискриминируют, а, с другой стороны, заставляют всех, кому не лень, в том числе фейковых персонажей, подписываться под письмом в поддержку какой-то абстрактной стабильности. Сегодня сложно говорить о том, что спорт вне политики, потому что в политику в Беларуси превратилось всё.

— Получается, МОК принял решение о вводе санкций на основании собственного расследования?

— Да, это была не одномоментная история, а длительный процесс, который завершился 7 декабря на заседании исполкома Международного олимпийского комитета.

«Дальше всё будет зависеть не от действий НОК Беларуси, а от ситуации в стране в целом»

— Какие есть варианты развития ситуации для НОК Беларуси и наших спортсменов дальше?

— В большей степени дальше всё будет зависеть не от действий НОК Беларуси, а от ситуации в стране в целом. Достаточно сложно рассчитывать на то, что ситуация в белорусском спорте станет островком стабильности, справедливости и демократии, если вокруг творится полное беззаконие и беспредел.

Сложно представить, что сейчас должен сделать НОК, чтобы защитить права спортсменов, пострадавших за свои политические взгляды. Чисто теоретически всё, конечно, можно отмотать назад: компенсировать Елене Левченко отсиженные сутки на Окрестина, восстановить урезанную стипендию Ольге Мазуренок, обратно трудоустроить легкоатлетку Дарью Борисевич… Формально все это возможно.



Призер Олимпиады Андрей Кравченко после 10 суток ареста.

Но тогда над белорусскими спортсменами, которые не стесняются высказывать недовольство происходящим в стране, нужно будет повесить хрустальный купол, чтобы правоохранительные органы обходили их стороной — не били, не арестовывали и не выписывали штрафы.

Правда, я не очень верю, что под этот купол реально поместить 1500 человек, которые подписались под письмом против насилия, и выписать им всем охранную грамоту.

Именно поэтому дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от событий в стране в целом.

— Что может поспособствовать снятию санкций?

— Если вдруг до кого-то дойдет, что бить и пытать своих граждан — это плохо, и нужно как минимум извиниться, а по-серьезному — расследовать всё, что было наворочено за последние четыре месяца, тогда, вполне возможно, санкции могут быть сняты. Но пока ничто не указывает на то, что этот сценарий не из разряда фантастики.

На данный момент применены жесткие, но предварительные санкции в отношении руководства Национального олимпийского комитета и приостановлено дополнительное финансирование НОК за счет различных программ олимпийской солидарности.

— Насколько вероятно для сборной Беларуси выступление под нейтральным флагом или недопуск к Олимпийским играм?

— Если в Беларуси все останется, как есть, или станет еще хуже, вероятно усиление давления по линии Международного олимпийского комитета.

Выступление под нейтральным флагом, к сожалению, очень вероятная перспектива, которая маячит перед белорусской национальной олимпийской командой, готовящейся к Играм в Токио.



Фото: Reuters

Недопуск к Олимпиаде — это уже крайняя мера. Абсолютно не хочется, чтобы наши спортсмены были не допущены, выступали под нейтральным флагом или в команде беженцев. Но с каждым днем это становится все вероятнее и вероятнее. И теперь этот вопрос зависит уже даже не от НОК, а от высшего руководства страны.

«Мы продолжаем пилить сук, на котором сидим. Но, видимо, НОК Беларуси не сильно нужны деньги, и они есть где-то в бюджете»

— В МОК заявили о приостановке финансирования НОК. Давайте немного подробнее остановимся на этом вопросе. На что шли деньги, выделяемые Международным олимпийским комитетом?

— МОК оказывал как адресную помощь спортсменам, так и осуществлял грантовое финансирование НОК по определенным программам.

Целевые гранты спортсменам, которые готовятся к Олимпийским играм и получают стипендии МОК, и дальше будут выплачиваться. А вот поступление остальных средств, которые могли быть использованы на развитие олимпийского движения в Беларуси, свернутся.

— Что включает в себя достаточно размытая формулировка «развитие олимпийского движения»?

— Каждые четыре года МОК утверждает список программ, по которым можно подавать заявки на дополнительное грантовое финансирование. Это может быть проект по олимпийскому образованию, поддержке национальных команд, повышению квалификации тренерских кадров. Ежегодно выделяется грант на поддержку административной деятельности Национального олимпийского комитета. Заявку на финансирование по этим программам НОК может как подавать, так и нет — это дело добровольное.

В очень активные годы, как правило, годы Олимпийских игр, сумма финансирования, которая привлекалась по линии МОК, могла достигать и миллиона долларов. Такая сумма набегала из-за того, что НОК также получал компенсации за участие национальной команды в Олимпиаде.



Фото: Reuters

Если заявки по упомянутым программам не подавать, помощь от МОК может свестись и к сотне тысяч долларов.

В любом случае сейчас сложно рассчитывать на потенциально неплохие вливания в развитие белорусского спорта. Финансирование упомянутых программ на данный момент приостановлено. Мы продолжаем пилить сук, на котором сидим. Но, видимо, нашему НОК эти деньги не сильно нужны, и они есть где-то в белорусском бюджете.

— Как раньше выглядело адресное финансирование спортсменов: МОК направлял деньги в НОК, а тот — атлету?

— Все зависит от программы. В определенный период, примерно за два года до Олимпийских игр, можно подать заявку на финансирование отдельного спортсмена, который имеет серьезные шансы подготовиться и выступить на Олимпиаде.

Такие спортсмены получали от МОК средства на оплату тренировочного пространства, работу тренера, фармакологическое и медицинское обеспечение и покрытие собственной стипендии. Эти деньги МОК спускал в НОК, а тот — адресовал спортсменам.

— Сейчас схема целевой поддержки спортсменов также будет осуществляться через НОК, или МОК начнет направлять деньги напрямую спортсменам?

— Я не знаю прецедентов, чтобы Международный олимпийский комитет как-то иначе поддерживал спортсменов, кроме как через НОК, — за исключением команды беженцев. Но, надеюсь, мы не дойдем до этой истории.

Адресная помощь спортсменам и дальше будет осуществляться через Национальный олимпийский комитет Беларуси. Но НОК не может потратить эти деньги никуда, кроме как на заявленные цели, потому что существует строгая система отчетности перед МОК и аудит.

«Спорт всегда использовался в Беларуси как пропагандистская история. А тут — серьезный удар»



Фото: president.gov.by

— На данный момент под санкциями оказались члены исполкома НОК. Если они выйдут из исполкома, то санкции будут автоматически сняты?

— Да, потому что МОК наложил не персональные запреты, а функциональные. То есть санкции введены не против, к примеру, Любови Черкашиной, а Любови Черкашиной как члена исполкома НОК.

— То есть условная Любовь Черкашина сможет попасть на Игры в Токио как старший тренер сборной Беларуси, если перестанет быть членом исполкома?

— Теоретически — да. МОК сообщил, что в феврале в Беларуси должно пройти олимпийское собрание, на котором будет избрано новое руководство и сформирован исполком НОК.

— По-вашему, озвученные санкции действительно усложнят работу НОК Беларуси или являются скорее формальностью?

— За исключением финансовой составляющей, введение санкций еще и очень серьезное имиджевое поражение.

Санкции скажутся на участии Беларуси в мероприятиях по линии МОКа, Европейского олимпийского комитета, международных федераций. Если белорусскую делегацию и будут приглашать на мероприятия, то уже на другом уровне. Это также затронет вопросы спонсорской поддержки из-за границы, хоть это и менее релевантная для нас история.

Наконец, могут быть последствия для проведения крупных спортивных мероприятий по олимпийским видам спорта на территории Беларуси. Спорт высших достижений всегда использовался в нашей стране в качестве пропагандистской истории. А тут он получил серьезный удар с точки зрения оценки высшей в международном спорте организации.