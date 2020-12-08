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Microsoft не будет поставлять Xbox Series в Беларусь «из-за санкций»
Источник материала: Tut.by
Microsoft не планирует официальные поставки в Беларуси новых Xbox Series якобы из-за санкций и происходящих в стране политических событий. Об этом
По их словам, Microsoft не стала сертифицировать свои новые консоли на государственном уровне, что свидетельствует об отсутствии планов по продажам и гарантийной поддержке.
Как сказали сотрудники торговых точек, в разговоре с Microsoft им объяснили отказ от продаж
В то же время известно, что первую партию консолей Xbox Series в Беларусь поставила частная компания
Digital Report направил в Microsoft запрос на получение дополнительной информации, однако официальную позицию получить пока не удалось. Оказалось, что корпорация сократила свою активность в республике и не взаимодействует с прессой по вопросам распространения продуктов в республике.
По неофициальной информации, Microsoft не просто отказалась от продаж, но и планирует полностью закрыть доступ к игровой площадке и магазину из Беларуси. Возможно, у белорусов скоро пропадет возможность покупать цифровые копии игр в магазине Microsoft.
Правда это делается не столько из-за санкций, сколько из-за новой стратегии, когда Xbox должен присутствовать только на рынках, которые признаются американской корпорацией. Источники внутри Microsoft говорят, что в 2021 году корпорация планировала официально запустить Xbox Series в Беларуси.
Кстати, еще во время запуска Xbox One компания вела переговоры с белорусским бизнесом по оказанию услуг технического обслуживания. Предполагалось, что белорусы смогли бы обращаться к представителю Microsoft, который обеспечивал бы гарантийный ремонт и обслуживание консолей. Но переговоры заморозили и сервисный центр так и не заработал.
Сейчас в планах Microsoft официальный Xbox в Беларуси в 2021 году и организация платежей в магазине игр в белорусских рублях. Но эти планы могут быть отложены из-за сложной политической ситуации в стране. В Microsoft полагают, что в стране обстановка не благоприятствует выводу развлекательного сервиса.
Вопрос официального присутствия Xbox Series в Беларуси будет решаться летом 2021 года. В качестве альтернативы Microsoft рассматривает сертификацию консоли для белорусского рынка, но только после того, когда все ключевые страны удовлетворят спрос на новое устройство.
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Об этом Digital Report рассказали представители сразу нескольких торговых компаний, которые планировали начать продажу новой консоли.
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