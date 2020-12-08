Microsoft не будет поставлять Xbox Series в Беларусь «из-за санкций»

Источник материала: Tut.by

Microsoft не планирует официальные поставки в Беларуси новых Xbox Series якобы из-за санкций и происходящих в стране политических событий. Об этом Digital Report рассказали представители сразу нескольких торговых компаний, которые планировали начать продажу новой консоли.



Снимок носит иллюстративный характер

По их словам, Microsoft не стала сертифицировать свои новые консоли на государственном уровне, что свидетельствует об отсутствии планов по продажам и гарантийной поддержке.

Как сказали сотрудники торговых точек, в разговоре с Microsoft им объяснили отказ от продаж наложенными санкциями . При этом пояснить, какие санкции не позволяют американской компании торговать консолями в Беларуси, в Microsoft не смогли.

В то же время известно, что первую партию консолей Xbox Series в Беларусь поставила частная компания «Патио» , которая работает под брендом «5 элемент». Скорее всего, сертификацию консоли она проводила самостоятельно, как отдельной партии. Это значит, что для доставки новых консолей, сертификацию придется повторить.

Digital Report направил в Microsoft запрос на получение дополнительной информации, однако официальную позицию получить пока не удалось. Оказалось, что корпорация сократила свою активность в республике и не взаимодействует с прессой по вопросам распространения продуктов в республике.

По неофициальной информации, Microsoft не просто отказалась от продаж, но и планирует полностью закрыть доступ к игровой площадке и магазину из Беларуси. Возможно, у белорусов скоро пропадет возможность покупать цифровые копии игр в магазине Microsoft.

Правда это делается не столько из-за санкций, сколько из-за новой стратегии, когда Xbox должен присутствовать только на рынках, которые признаются американской корпорацией. Источники внутри Microsoft говорят, что в 2021 году корпорация планировала официально запустить Xbox Series в Беларуси.

Кстати, еще во время запуска Xbox One компания вела переговоры с белорусским бизнесом по оказанию услуг технического обслуживания. Предполагалось, что белорусы смогли бы обращаться к представителю Microsoft, который обеспечивал бы гарантийный ремонт и обслуживание консолей. Но переговоры заморозили и сервисный центр так и не заработал.

Сейчас в планах Microsoft официальный Xbox в Беларуси в 2021 году и организация платежей в магазине игр в белорусских рублях. Но эти планы могут быть отложены из-за сложной политической ситуации в стране. В Microsoft полагают, что в стране обстановка не благоприятствует выводу развлекательного сервиса.

Вопрос официального присутствия Xbox Series в Беларуси будет решаться летом 2021 года. В качестве альтернативы Microsoft рассматривает сертификацию консоли для белорусского рынка, но только после того, когда все ключевые страны удовлетворят спрос на новое устройство.