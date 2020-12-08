Источник материала: Хартия'97

МОК смог: Лукашенко вычеркнули из олимпийского движения 6 8.12.2020, 16:14

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И это только начало.

Почти в полночь, Александра Герасименя, трехкратная олимпийская призерка, самая знаменитая пловчиха современной Беларуси, рассказала: «Мы добились восстановления прав спортсменов — тех, кто пострадал за свою гражданскую позицию, за мирное выражение политических взглядов. Теперь атлеты, исключенные, уволенные из сборных, смогут принять участие в мировых соревнованиях и Олимпиаде. А чиновники, наплевавшие на них права, понесут заслуженное наказание», сообщает novychas.by .

Александра и Александр

Выступление Александры состоялось через пару часов после того, как Байнет взорвался ошеломленными новостями из швейцарской Лозанны. Там, в офисе Международного олимпийского комитета (МОК), прошло плановое заседание исполкома, который наложил беспрецедентно жесткие санкции на спортивные власти Беларуси. Или, лучше сказать — на Александра Лукашенко, который с 1997 года по совместительству руководит не только страной, но и Национальным олимпийским комитетом (НОК).

Не будем цитировать длительный пресс-релиз, с которым выступил МОК по итогам заседания исполкома. Транслируем только суть — а она в том, что высшее руководство белорусского НОК исключено из мирового олимпийского движения. Или, как любят говорить на Западе, — из олимпийской семьи. Временно — но на неопределенный срок.

Руководство — это, естественно, не только Лукашенко, а и еще одиннадцать человек, составляющих главный рабочий орган НОК — исполком. Ярких фамилий там хватает, однако выделим только два: это широко известный Виктор Лукашенко (вице-президент) — сын своего отца, и печально известный Дмитрий Басков — председатель Белорусской федерации хоккея и человек, которого подозревают в причастности к трагической смерти Романа Бондаренко. Все они больше не смогут участвовать ни в каких мероприятиях под эгидой МОК. Собственно, в Олимпийских играх — не в первую очередь.

Невозможное возможно

Причины санкций давно на слуху, но сейчас их тиражируют едва ли не все медиа. Повторимся и мы: это, конечно, репрессии, обрушенные на белорусских спортсменов после выборов 9 августа. Не согласны с результатами электоральной кампании, возмущенные серийным насилием в отношении мирных протестующих, атлеты поднялись во весь рост и сказали все, что думают по этому поводу. Они обратились к системе с горячим открытым письмом, в котором потребовали новых честных выборов и прекращения репрессий, и который на данный момент подписали уже более 1500 представителей спортивной отрасли.

Система ответила тем, что только и умеет. Ковровым давлением на это стихийное сообщество, которое как-то многовато о себе понимает. Угрозами — мол, не отметишь подпись под протестной речью, сильно пожалеешь. Увольнениями — мол, делайте выводы, так будет с каждым. В первую очередь пострадали самые беззащитные — члены национальных сборных, мечтающие об участии в Олимпиаде-2021. Их этой мечты решили лишить, исключив из состава команд. Однако в свою очередь, несогласные спортсмены нашли силы на встречную атаку. Ту самую, которая и привела к понедельничному вердикту МОК.

Они шикарно формализовали свое движение. Создали сразу две структуры — свободное объединение спортсменов и Фонд спортивной солидарности. Синергия руководствуется в едином направлении — на поддержку атлетов, пострадавших от белорусской вертикали из-за своих общественно-политических убеждений. Во главе объединения предстали звездная Александра Герасименя, опытный чиновник (экс-генеральный секретарь НОК) Анатолий Котов, и молодой, образованный и резвый менеджер из гандбольных кругов Александр Апейкин. В целях безопасности они, разумеется, уехали за границу, но их совокупного энтузиазма, приправленного помощью соратников, хватило, чтобы сделать что-то чрезвычайное-наклонить всю громоздкую конструкцию белорусского спортивного Левиафана.

Поработали действительно хорошо, разумно и самоотверженно. Понимая специфику европейской бюрократии, брали не количеством, а качеством. Из множества пострадавших спортсменов выделили шесть самых очевидных, образцовых примеров — легкоатлетов Андрея Кравченко, Ольгу Мазуренок, Светлану Куделич и Дарью Борисевич, а также дзюдоистов Александра Ваховяка и Дмитрия Шершеня. С помощью авторитетных немецких юристов подготовили пакет документов — так, чтобы комар носа не подточил. И отправили в МОК, с которым предварительно наладили связь, и которому еще раньше довели о средневековых нравах в отдельно взятом центре Европы.

«Mcdonald’s» и франшиза

Чтобы вы понимали юридическую сторону этой истории — то она очень проста и легко объясняется на пальцах. Или на каком-то удобном примере. Скажем, Международный олимпийский комитет — это своего рода главный мировой «Mcdonald’S». Только отвечает он не за фаст-фуд, а за организацию и проведение Олимпийских игр — самых престижных соревнований на земле. Для удобной работы МОК окутал мир паутиной франшиз —национальных олимпийских комитетов, имеющихся в каждой стране и которым делегированы определенные полномочия. При этом любой НОК полностью подчиняется МОК, примерно как любой костел — Ватикану. Только Библия здесь другая — олимпийская хартия. Специальный документ, все пункты которого нужно неукоснительно выполнять, так как иначе ваша франшиза может превратиться в соляной столб.

Белорусский НОК нарушил очень важный, базовый пункт. Тот самый, что запрещает дискриминацию спортсменов по любому из мотивов — политическому, религиозному, гендерному и так далее. Шестеро упомянутых белорусов пострадали именно из-за этого — реакция Лозанны не заставила себя ждать. Как говорят, бинго.

Лукашенко, конечно, на такое решение не рассчитывал. Не потому, что трактовал Олимпийскую хартию как-то иначе. Нет, он просто знает, насколько неторопливо и нерешительно работает та самая европейская бюрократия — тем более, во главе ее в этот раз был его старый знакомый. Президент МОК Бах, товарищ Томас — хоть и немец, но хороший человек. Почти друг, с которым приходилось неоднократно общаться и под объективами телекамер и в кулуарах. Он не должен бросить в беде, да и не горит — дело можно подвинуть на какой-нибудь месяц-другой вперед, а там как-то само рассосется.

Однако нет. Старый конь попортил борозду, и надежды оказались напрасными. Более того, вечером в понедельник Томас Бах лично озвучил журналистам итоги заседания, сделав специальный акцент на фамилии Лукашенко. Надо отметить, что исключением руководства НОК дело не ограничилось. Международные санкции касаются также сокращения финансирования по линии МОК и приостановление любых переговоров с Минском. С ремаркой, что Лозанна продолжит наблюдать за ситуацией, и в случае чего может расширить санкции.

Однако самое главное в другом — в том, что пострадавшие спортсмены восстановлены в своих правах на участие в Олимпиаде. Официальная белорусская пропаганда изо всех сил пыталась повернуть ситуацию на 180 градусов — мол, уехавшие за границу отщепенцы-вредители хотят лишить всего всех наших атлетов игр в Токио. Да только нет: Герасименя и Ко боролись за равные права для всех — и уверенно победили. Теперь и Кравченко, и Мазуренок, и другие могут спокойно готовиться к Олимпиаде — вместе с командой или отдельно, это уже детали. И упаси боже какому-нибудь Минспорту воткнуть им палки в колеса.

Это только начало?

У кого-то, разумеется, возникнет вопрос: а такой ли уж болезненный для белорусской власти этот непредвиденный демарш МОК? Подумаешь, что то там наколдовали западники в спорте — переживем, это же не экономика, не эмбарго, и не какой-нибудь стратегический вотум недоверия, опасный миллиардными потерями.

Двух мнений быть не может — это очень больно. Ведь спорт все эти годы оставался той территорией, на которой Лукашенко чувствовал себя, как рыба в воде. Здесь он сохранял легитимность даже в самые мрачные времена. Братался не только с Бахом, но и с бывшим и нынешним руководством международного футбола — УЕФА и ФИФА. Он дружил с президентом Международной федерации хоккея Рене Фазелом, Беларуси доверяли проведение крупных турниров... Все шло как по маслу, и вот в один момент все летит в пропасть. И уже даже хоккейный чемпионат мира-2021 в Минске, мягко говоря, под огромным вопросом, ведь тот же релиз МОК свидетельствует, что против Баскова начато специальное разбирательство.

Так недолго и санкций со стороны Евросоюза дождаться — а те могут ударить уже под самый дых. И что особенно досадно, всю эту заботу тебе принесли те, кого ты в упор не видел и в целом пренебрежительно называл «беглыми». Во главе с пловчихой Александрой Герасименей, которая свое понедельничное обращение закончила словами: «спортивные санкции МОК — это только начало».

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