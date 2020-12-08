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«Они вели себя, как гиббоны»: спортсмен рассказал о встрече с ОМОНом

08.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Они вели себя, как гиббоны»: спортсмен рассказал о встрече с ОМОНом

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  • 8.12.2020, 16:01
  • 3,535
«Они вели себя, как гиббоны»: спортсмен рассказал о встрече с ОМОНом
Павел Ситенков

Павел Ситенков вышел на пробежку 11 августа.

Пробежка спортсмена Павла Ситенкова 11 августа закончилась встречей с ОМОНом, сообщает проект august2020.info.

«Увидел, как ОМОН на серебристой газели подрезал таксиста на остановке. Вылетели, грубо достали, разбив стекло, таксиста, пассажира и закинули в эту газельку. Они втроем — двое по бокам и один со стороны ног — избивали таксиста по голове, в лицо. Дубинкой, причем твердой частью. Они выбили телефон, потом ключи от машины. Пассажира тоже избивали. И спокойно один ОМОНовец сел в ту машину, отъехал, кинул ее и ушел.

Они вели себя как гиббоны. Дерганье, постоянный кипиш. Я не верю, что капитан или майор, который знает, как задерживать, работает 5–10 лет, боялся бы чего-то, нервничал и так себя вел. И по глазам было видно, какие-то они не такие. Показалось еще тогда, что они под стимуляторами были.

На зеленой зоне лежали задержанные люди под «охраной» «космонавтов». На «Давай, б…, иди быстрее» ответил: «Как хочу, так и хожу. Не бежать же мне». Возможно, ответ показался грубым. Уже в спину услышал: «О, опять этот спортсмен!» Двое заломали руки.

И в этот момент ОМОНу стало скучно. Или подумали, что слишком просто. Меня два сотрудника еще сильнее заломали под предплечья, то есть я не мог пошевелиться, приподняли, выбили ноги и кинули головой в асфальт. То есть я вертикально упал головой в асфальт. Сразу же почувствовал дикую боль. Таких искр у меня никогда не было. Сразу сказал: позовите старшего, осмотрите меня — всем плевать. Они еще пару раз толкнули меня по ногам», – сказал Ситенков.

Павлу сломали позвоночник. За то, что «неодобрительно смотрел в сторону милиции» — это фраза из протокола. Позже в гродненском ИВС за 16 часов он больше десяти раз просил о помощи.

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