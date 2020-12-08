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Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена

08.12.2020 16:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена

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  • 8.12.2020, 15:58
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Геннадий Федынич: Любая попытка превратить Беларусь в трудовой концлагерь обречена
Геннадий Федынич
Фото: praca-by.info

Власть не извлекла уроков из собственных ошибок.

О последствиях принудительного трудоустройства, к которому призвал Лукашенко, сайту «БП» рассказал заместитель председателя профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

- Исполнение декрета о тунеядцах полностью провалилось, потому что он нежизнеспособен. Предложите сегодня заработную плату по 500 долларов – и люди пойдут работать. Куда и кого трудоустраивать – на зарплату в 300-400 рублей? Уже проходили – людей это не устраивает. Если люди выходят на протесты в воскресенье, то, по всей вероятности, в этот день они не работают, как и в субботу. Самое главное при устройстве на работу – мотивация по условиям работы и по размеру заработной платы. Будет мотивация – никакого принудительного трудоустройства не понадобится. А для начала пусть восстановят на работе всех незаконно уволенных, которых сама власть сделала безработными (а это сотни и тысячи человек), и тех, кто имеет отличную от государства позицию.

И съезжать никто не будет, если будут достойно зарабатывать в собственной стране.

- К каким последствиям может привести принудительное трудоустройство?

- Принудительный труд запрещен Конституцией: есть право на труд, а не обязанность.

- Но Конституция в стране больше не действует.

- Времена крепостного права прошли. Белорусы не отказываются работать, но каждому труду должна быть своя мотивация. Находиться на работе по 8-12 часов и по итогу получить 500-600 рублей – уже даже не смешно. Правительству давным-давно пора подумать о мотивации любого труда – будь то в бюджетной сфере, в частной компании, или же на государственном предприятии. И если такая мотивация будет понятна, то будет и работа, и ее результат.

- Декрет о тунеядстве стал искрой, из которой возгорелись протесты 2017-2018 годов. Руководство не извлекло уроков из собственных ошибок?

- Любая попытка силой превратить Беларусь в трудовой концлагерь будет обречена на еще большую реакцию наших граждан.

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