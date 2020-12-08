|
В Гродненской области раскрыли «террористическую группу» и вменяют в вину поджог дома милиционера
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Силовики считают, что группа действовала в Гродненской области, на их счету поджог дома милиционера (вероятно, в Волковыске) и поджог автомобиля (вероятно, в Гродно).
«Участников группы задержали, во время обыска обнаружен целый арсенал оружия, включая гранаты и взрывчатку», — говорится в анонсе.
Подробности обещают в вечерних новостях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности обещают в вечерних новостях.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)