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В Гродненской области раскрыли «террористическую группу» и вменяют в вину поджог дома милиционера

08.12.2020 16:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Гродненской области раскрыли «террористическую группу» и вменяют в вину поджог дома милиционера
Иллюстративное фото
Телеканал ОНТ сообщил о раскрытии террористической группы. «В материалах дела фигурируют поджоги, взрывы, нападения», — говорится в материале.

Силовики считают, что группа действовала в Гродненской области, на их счету поджог дома милиционера (вероятно, в Волковыске) и поджог автомобиля (вероятно, в Гродно).

«Участников группы задержали, во время обыска обнаружен целый арсенал оружия, включая гранаты и взрывчатку», — говорится в анонсе.


Подробности обещают в вечерних новостях.
 
Теги: Гродно
 
 
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