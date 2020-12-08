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«Участников группы задержали, во время обыска обнаружен целый арсенал оружия, включая гранаты и взрывчатку», — говорится в анонсе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гродненской области раскрыли «террористическую группу» и вменяют в вину поджог дома милиционера Подробности обещают в вечерних новостях.

Силовики считают, что группа действовала в Гродненской области, на их счету поджог дома милиционера (вероятно, в Волковыске) и поджог автомобиля (вероятно, в Гродно).Подробности обещают в вечерних новостях.