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В Гродно судят мужчину, который решил поддержать азотовцев. Обвиняют в насилии или угрозе применения насилия в отношении милиционера
Источник материала: Onliner
В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела Никиты Самарина. Мужчину обвиняют в нарушении статьи 364 УК Республики Беларусь (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Санкции статьи предусматривают арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до шести лет. Сегодня на суде были допрошены свидетели и пострадавший милиционер Сергей Далида,
Близкие мужчины вспоминают, что в тот день
Самарину 29 лет. Долгое время занимался ремонтом старых автомобилей, член клуба реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж»,
По словам родственников Никиты, в милиции мужчина дал понять адвокату, что при задержании его сильно избили. Ночью гродненца доставили в отдел Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Там он давал показания. Позже его увезла скорая помощь, у Самарина были многочисленные травмы и ожоги глаз. Родственники сообщают, что сотрудники ножом обрезали его длинные волосы.
15 октября МВД
Самарин на камеру говорит, что он задержан по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов.
«В промежутке между РОВД и перекрестком улицы Гая с проспектом Янки Купалы начались задержания. Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в строну сотрудников в верхнюю часть туловища. Дальше подбежали остальные люди, которые шли с места событий, и я посчитал нужным уйти, потому что меня за подобные действия стали бы разыскивать. Скрывался у друзей, дома и своей машине», — сказал мужчина на камеру.
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В Гродно судят мужчину, который решил поддержать азотовцев. Обвиняют в насилии или угрозе применения насилия в отношении милиционера
В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела Никиты Самарина. Мужчину обвиняют в нарушении статьи 364 УК Республики Беларусь (насилие...
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