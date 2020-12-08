В Гродно судят мужчину, который решил поддержать азотовцев. Обвиняют в насилии или угрозе применения насилия в отношении милиционера

Источник материала: Onliner

В суде Октябрьского района Гродно началось рассмотрение уголовного дела Никиты Самарина. Мужчину обвиняют в нарушении статьи 364 УК Республики Беларусь (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел). Санкции статьи предусматривают арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до шести лет. Сегодня на суде были допрошены свидетели и пострадавший милиционер Сергей Далида, передает «Гарадзенская вясна».

Близкие мужчины вспоминают, что в тот день задержали азотовцев . Самарин пошел под РОВД, чтобы поддержать их. Там было много людей, которые требовали освобождения сотрудников «Азота». В какой-то момент начались задержания. Самарин оказался в эпицентре, где люди отбивали человека. Затем был распылен газ, и все разбежались.

Самарину 29 лет. Долгое время занимался ремонтом старых автомобилей, член клуба реконструкторов ретроавтомобилей «Винтаж», сообщает Hrodna Life. Мужчина был задержан 6 октября в районе улицы Репина, когда приехал в гараж за инструментами.

По словам родственников Никиты, в милиции мужчина дал понять адвокату, что при задержании его сильно избили. Ночью гродненца доставили в отдел Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Там он давал показания. Позже его увезла скорая помощь, у Самарина были многочисленные травмы и ожоги глаз. Родственники сообщают, что сотрудники ножом обрезали его длинные волосы.

15 октября МВД опубликовало видео : на нем мужчина рассказывает, как в конце августа отбивал человека у людей в штатском возле здания Октябрьского РОВД Гродно.

Самарин на камеру говорит, что он задержан по подозрению в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

«В промежутке между РОВД и перекрестком улицы Гая с проспектом Янки Купалы начались задержания. Передо мной повалили мужчину и потащили сотрудники в штатской форме одежды. Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в строну сотрудников в верхнюю часть туловища. Дальше подбежали остальные люди, которые шли с места событий, и я посчитал нужным уйти, потому что меня за подобные действия стали бы разыскивать. Скрывался у друзей, дома и своей машине», — сказал мужчина на камеру.