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«Скорость, скользко — вот в этом проблема»: три аварии и разворот на 300-метровом участке дороги (видео)

08.12.2020 16:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Беларусь пришла зима. В этот раз по расписанию: с декабрьским морозом, снегом, гололедицей и всем прочим, чего большинство водителей как минимум опасается. А в такую погоду от водителя и требуется быть по-хорошему опасливым, осторожным и внимательным, так как случается всякое.

Наш читатель с ником VIktor-B рассказал корреспонденту Onliner, что на днях видел последствия трех аварий на дороге недалеко от МКАД (если точнее — это улица Танковая вблизи Озерища). Так вот эти три аварии произошли на совсем коротком участке.

— Дорога была очень скользкая, — отметил водитель. — Скорых не было, с виду серьезно пострадавших тоже.

Наш читатель рассказал, что было настолько скользко, что его за несколько минут до этого занесло в несложной ситуации на малой скорости.

— Есть даже видео, где мой полноприводный внедорожник с DSTC заносит, — он поделился также и этой записью.

— Свежая зимняя резина, машина — VOLVO XC90. Я сам удивился, как понесло меня в повороте на 25 км/ч, — отметил собеседник.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
 
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В Беларусь пришла зима. В этот раз по расписанию: с декабрьским морозом, снегом, гололедицей и всем прочим, чего большинство водителей как минимум опасается. А в...
 
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