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«Так, вы будете умничать сейчас?» Белорус разозлил мошенника-«банкира» (видео)

08.12.2020 16:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусам продолжают названивать мошенники, которые представляются сотрудниками «Беларусбанка». Только почему-то звонят на Viber и не с белорусских номеров. Очередной разговор с таким нехорошим человеком прислал в редакцию читатель Onliner.

Разговор шел по стандартной схеме: мол, что-то случилось с картой клиента, и нужно убедиться, что трубку поднял именно владелец карточки. Для этого злоумышленники запрашивают информацию, которую никогда и никому нельзя называть: например, 12-значный код карты и секретный код из SMS. К слову, о том, что его нельзя называть никому, включая сотрудников банка, говорится прямо в самом SMS.

Злоумышленник решил поблефовать и назвал нашему читателю несколько цифр из идентификационного номера паспорта. Однако не учел, что значение этих цифр не случайное, и об этом некоторые люди знают:

Волна подобных звонков продолжается. Только сегодня нам прислали очередную, словно под копирку, историю о том, как женщину развели мошенники, выудив данные банковских карт. Напоминаем правила поведения при звонках «из банка»:

  1. Банк не будет звонить в мессенджеры и с иностранных номеров (которые начинаются не на «+375»).
  2. Банк никогда не запрашивает одноразовый код из SMS, PIN-код карты и 12-значный код на карте. CVC тоже не нужен банковскому сотруднику для подтверждения вашей личности.
  3. Банк, как правило, вообще не звонит клиентам для подтверждения какой-либо информации.
  4. Когда сомневаетесь, действительно ли вам звонят из банка, спросите имя и должность сотрудника, положите трубку и позвоните на общий номер банка, попросив соединить с этим же человеком.
  5. Если сперва сообщили злоумышленникам данные, а потом поняли, что это были мошенники, сразу же звоните в свой банк и блокируйте карты. Иногда это можно сделать через банковское приложение.

Также предупредите о подобных звонках родственников, особенно пожилых.

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Белорусам продолжают названивать мошенники, которые представляются сотрудниками «Беларусбанка». Только почему-то звонят на Viber и не с белорусских номеров....
 
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