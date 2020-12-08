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Трамп: выборы в США прошли на уровне страны третьего мира
Источник материала: ОНТ
Недавно состоявшиеся выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, считает действующий президент страны Дональд Трамп, которого по результатам этих выборов не переизбрали на второй срок. Об этом
Трамп пообещал в ближайшие дни «много важного» на эту тему.
Политик уже сравнивал ранее США со страной третьего мира, причиной тому послужила техническая инфраструктура, используемая во время голосования.
Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Избирался не только президент, но и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, губернаторы двух территорий и 11 штатов, а также в ряде штатов – местные законодательные собрания.
Фото Reuters/Carlos Barria
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Недавно состоявшиеся выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, считает действующий президент страны Дональд Трамп, которого по результатам этих выборов...
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