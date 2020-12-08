Трамп: выборы в США прошли на уровне страны третьего мира

Источник материала: ОНТ

Недавно состоявшиеся выборы в США прошли на уровне страны третьего мира, считает действующий президент страны Дональд Трамп, которого по результатам этих выборов не переизбрали на второй срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова самого политика и его беседу с журналистами.

Трамп пообещал в ближайшие дни «много важного» на эту тему.

Политик уже сравнивал ранее США со страной третьего мира, причиной тому послужила техническая инфраструктура, используемая во время голосования.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Избирался не только президент, но и вице-президент, 35 сенаторов, 435 членов палаты представителей, губернаторы двух территорий и 11 штатов, а также в ряде штатов – местные законодательные собрания.

Фото Reuters/Carlos Barria





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