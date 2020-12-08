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ГУВД: 7 декабря было задержано более 10 человек

08.12.2020 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГУВД: 7 декабря было задержано более 10 человек

В Минске в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны свыше 10 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома БЕЛТА.

Там уточнили, что участники акции не раз предупреждались о незаконности совершения подобных действий.

Было задержано более 10 человек. Часть из них отпустили,  в отношении остальных начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП, кого-то будут привлекать к административной ответственности за неповиновение правоохранителям.




Фото БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны свыше 10 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома БЕЛТА. Там...
 
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