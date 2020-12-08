ГУВД: 7 декабря было задержано более 10 человек

Источник материала: ОНТ

В Минске в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны свыше 10 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома БЕЛТА .

Там уточнили, что участники акции не раз предупреждались о незаконности совершения подобных действий.

Было задержано более 10 человек. Часть из них отпустили, в отношении остальных начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП, кого-то будут привлекать к административной ответственности за неповиновение правоохранителям.













Фото БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram