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ГУВД: 7 декабря было задержано более 10 человек
Источник материала: ОНТ
В Минске в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны свыше 10 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома
Там уточнили, что участники акции не раз предупреждались о незаконности совершения подобных действий.
Было задержано более 10 человек. Часть из них отпустили, в отношении остальных начат административный процесс по ст. 23.34 КоАП, кого-то будут привлекать к административной ответственности за неповиновение правоохранителям.
Фото БЕЛТА
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В Минске в понедельник за нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны свыше 10 человек. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома БЕЛТА. Там...
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