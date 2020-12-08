"Межгалактическое наследие Боуи": монету в честь певца запустили в космос

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек - Sputnik. Полет в космос - единственный способ анонсировать выпуск памятной монеты честь легенды британского рока Дэвида Боуи, сообщили в Twitter Британского монетного двора.

В честь знаменитого певца и композитора родом из Лондона выпустили памятные монеты номиналом два фунта (почти три доллара). Один из образцов отправился в стратосферу и пробыл там 45 минут на высоте более 35 тысяч метров, после чего вернулся на Землю.

"Единственный способ анонсировать выпуск памятной монеты в честь "межгалактического наследия" Дэвида Боуи – это запустить первую британскую монету в космос", - считают в Британском монетном дворе.

Теперь "космическая" монета станет главным призом в конкурсе, организованном в честь Боуи. Условия, на которых одному из фанатов достанется подарок, пока не называются.

Однако любителям творчества легенды британского рока доступна копия монеты. Ее можно заказать за 97,5 фунтов (около 130 долларов) на сайте монетного двора.

Монета выпущена в рамках коллекции "Музыкальные легенды". Ранее были выпущены монеты в честь Элтона Джона и группы Queen.

Певец и композитор Дэвид Боуи родился 8 января 1947 года в Лондоне. Боуи называют "хамелеоном рок-музыки" за то, что он не раз менял свой стиль. На счету музыканта более 136 миллионов проданных пластинок и место в топ-10 самых успешных артистов в истории британской поп-музыки.

Боуи умер в 2016 году в возрасте 69 лет от рака печени. Певец заработал посмертно 11,5 миллионов долларов и получил пять "Грэмми".

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