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Лещеня – о новой идее Лукашенко: «Это гибрид съезда КПСС и ЦК КПСС»

08.12.2020 16:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.





– Судя по всему, увлекательнейшее  занятие  –  пытаться  что-то  менять, не изменяя сути. И вроде бы надо оставить преемнику – лично подобранному, конечно,  – слабые полномочия, чтобы не обижал, если что, – пишет Игорь Лещеня в Фейсбук. – А с другой стороны, где-то  очень  глубоко  гуляет  мысль-надежда: а вдруг все обойдется? Перебесятся…»

Дипломат обращает внимание, что Конституционным  органом  предлагается  сделать  Всебелорусское  народное  собрание, которому  будут  переданы  некоторые  полномочия  президента:

«Перед нами – гибрид  съезда КПСС (созывался раз в пять лет) и избиравшегося, кстати, сьездом  на пятилетний срок ЦК КПСС. И съезды КПСС, и созывы  Всебелорусского  народного  собрания  отличались  тщательно  подобранным   властями  составом  «правильных»  депутатов.

Короче говоря, вперед – в прошлое. Но творчески переосмысленное.

Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая  Социалистическая  Народная Ливийская Арабская Джамахирия.

Само  слово «Джамахирия» – оригинальный результат скрещивания слов «республика» и  «народ» на арабском языке. Очень  похожая  политическая генетика.

Власть ведет себя так, как будто сама поверила в то, что тема конституционной реформы успокоит народ. Нет, не успокоит. Не обойдется. Не перебесятся.
 
 
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Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня прокомментировал предложение Александра Лукашенко вписать Всебелорусское народное собрание в Конституцию.
 
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