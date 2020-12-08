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Воспитание "патриотизма": хоккеистов оштрафовали - не держали руку у сердца во время исполнения гимна
Источник материала: Партизан
Как стало известно
Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такую процедуру требует регламент турнира.
Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.
Согласно пункту 8 статьи 62 участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.
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Воспитание "патриотизма": хоккеистов оштрафовали - не держали руку у сердца во время исполнения гимна
Как стало известно Tribuna.com, ФХБ оштрафовала оршанский «Локомотив» на 25 базовых величин (675 рублей).
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