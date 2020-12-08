Причиной наказания послужило то, что пять хоккеистов команды не держали руку на сердце во время исполнения государственного гимна перед началом одной из встреч «Париматч-Экстралиги». Такую процедуру требует регламент турнира.













Хоккеистам «Локомотива» сообщили, что штраф поделят на пять частей и взыщут с провинившихся.





Согласно пункту 8 статьи 62 участники матча – граждане Республики Беларусь слушают государственный гимн Республики Беларусь, приложив ладонь правой руки к левой стороне груди.