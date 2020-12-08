Реальные отзывы владельцев и оценки экспертов — в новом сезоне шоу «Автопанорама» на VOKA

4 декабря на видеосервисе VOKA стартовал новый сезон популярной передачи «Автопанорама».





В новой серии выпусков шоу поменяло формат: теперь к тест-пилотам присоединились реальные владельцы обсуждаемых моделей, а к экспертным оценкам — отзывы тех, кто знаком со всеми достоинствами и недостатками того или иного автомобиля не один год.

Если в предыдущем сезоне главными героями каждого выпуска становились самые интересные новинки автомобильного рынка, то на этот раз команда «Автопанорамы» делает ставку на проверенные временем модели, которые прослужили своему хозяину как минимум несколько месяцев, а то и два-три года. Этого времени достаточно, чтобы автомобиль раскрыл все свои секреты и при этом не утратил актуальность для тех, кто находится в поиске машины своей мечты.

Впереди зрителей VOKA ждут 10 выпусков. Каждый из них посвящен одной из популярных моделей автомобилей, о которой у ведущего накопилась масса вопросов, а у владельца — полная информация для исчерпывающих ответов.

Kia Sportage, Honda HR-V, Toyota Prius Prime, LADA Vesta SW Cross — вот лишь некоторые из «звезд» нового сезона «Автопанорамы».

Первый выпуск шоу в новом формате раскроет все секреты настоящего хита 2020 года — кроссхэтча Geely Coolray. Его владелец за время своего водительского стажа успел сменить пять разных моделей авто, пока не остановил свой выбор именно на Geely Coolray.

Чем его так впечатлила эта модель? Как ведет себя машина на разных покрытиях и выдержит ли испытания в условиях полного бездорожья, которые подготовила для нее команда «Автопанорамы»? Узнать ответы и составить собственное впечатление о модели можно в эфире VOKA.