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Фотофакт. Возле Белгосцирка монтируют светоелку

08.12.2020 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.

Фотофакт. Возле Белгосцирка монтируют светоелку

Сооружение состоит из железных шаров, собранных словно конструктор, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Особенно эффектно елка будет смотреться по вечерам, когда включится подсветка. На следующей неделе также начнем установку конструкции новогоднего паровоза длиной 15 м, который дополнит праздничную картину», — рассказала начальник отдела рекламы ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.

В прошлом году эта конструкция находилась рядом с городской ратушей.

 
Теги: Минск
 
 
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Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.
 
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