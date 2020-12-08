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Фотофакт. Возле Белгосцирка монтируют светоелку
Источник материала: Навiны
Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.
Сооружение состоит из железных шаров, собранных словно конструктор, сообщает агентство
«Особенно эффектно елка будет смотреться по вечерам, когда включится подсветка. На следующей неделе также начнем установку конструкции новогоднего паровоза длиной 15 м, который дополнит праздничную картину», — рассказала начальник отдела рекламы ГП «Минскреклама» Татьяна Бугоркова.
В прошлом году эта конструкция находилась рядом с городской ратушей.
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Монтаж световой елки завершается на площадке перед Белгосцирком на минском проспекте Независимости.
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