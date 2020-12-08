В Минске 27 мостов и путепроводов требуют капремонта или реконструкции

Источник материала: Tut.by

В Минске увеличат объемы работ по ремонту мостов и путепроводов. Подробности на оперативном совещании в Мингорисполкоме рассказал генеральный директор предприятия «Горремавтодор» Денис Глинский, пишет телеграм-канал «Минск.Офицально».



Фото: Глеб Малофеев

— Проведено техническое обследование всех мостовых сооружений в городе. В результате определены 27 мостов и путепроводов, требующих капремонта или реконструкции. В целях безопасности движения на многих из них установлены ограничительные знаки для большегрузного транспорта, — рассказал Денис Глинский.

По его словам, в следующем году полностью заменят дорожное покрытие на мостах через реку Свислочь в районе улицы Денисовской, на Орловской, Голодеда и Малинина, а также путепроводе на пересечении МКАД и улицы Гинтовта. Капитально отремонтируют путепроводы на 19-м и 30-м километрах МКАД.

Среди других сооружений, которые реконструируируют в ближайшей перспективе, — путепровод через железнодорожные пути в районе станции «Минск товарный», через улицу Железнодорожную на проспекте Жукова и на улице Московской над Суражской.

В предстоящую пятилетку в работе будет 20 мостов и путепроводов, 14 из них планируют отремонтировать до 2025 года.