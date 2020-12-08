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«Прессбол» не может назначить нового главреда. Такого в почти 30-летней истории газеты еще не было

08.12.2020 17:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самая популярная спортивная газета страны «Прессбол» во второй раз подряд вышла без главного редактора. Такого в истории издания еще не было.

На последней странице свежего, вторничного, номера ответственным за выпуск газеты вновь значится заместитель главного редактора Дмитрий Беленький. Он же был прописан в выходных данных в минувшую пятницу. 

Место главного редактора оказалось вакантным после неожиданного ухода Дмитрия Герчикова, который пробыл в должности всего около пяти месяцев. Конкретные причины расставания с «Прессболом» он не сообщил: ни на страницах газеты, ни в социальных сетях.

Летом Герчиков перешел на должность главного редактора издания с поста заместителя директора Департамента по коммуникациям федерации футбола. До того же он сотрудничал с  «Прессболом» на протяжении девяти лет. К слову, Ассоциация «Белорусская федерация футбола» в 2013 году вошла в число учредителей ООО «Прессбол-91» как юридическое лицо.

При Герчикове первые полосы издания посвящались акциям протеста и аресту знаменитой баскетболистки Елены Левченко, активно выступавшей с критикой власти.


Источник: pressball.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, коллектив редакции активно предлагает кандидатов на должность главреда из числа своих журналистов, однако не находит понимания у АБФФ. Можно предположить, что там хотели бы видеть у руля газеты более лояльного человека. Пока же с большой долей вероятности можно утверждать, что и следующий выпуск газеты выйдет без главного редактора в выходных данных.

 
 
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Самая популярная спортивная газета страны «Прессбол» во второй раз подряд вышла без главного редактора. Такого в истории издания еще не было.
 
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