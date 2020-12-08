МВД: установлен автор Telegram-канала «Каратели Беларуси». Ему 15 лет

Источник материала: Tut.by

Сотрудники МВД установили личность администратора Telegram-канала «Каратели Беларуси». В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, говорится, что ему 15 лет.

Сообщается, что на «несовершеннолетнего управленца деструктивного телеграм-канала из Любани» вышли сотрудники ГУБОПиК МВД.

«Юноша клонировал одноименный ресурс и под ником „karatelibelarusi“ публиковал в нем сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов, — пишет пресс-служба ведомства. — Об истинных мотивах создания запрещенного паблика парень сначала не хотел говорить. Утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом — создавал личный архив для передачи правоохранительным органам.

Однако истинной целью оказалось желание заработать. Со слов лицеиста, за услугу он получил от пользователей 400 долларов и биткоины. Не исключено, что выплата была не единственной».

На сайте МВД утверждается, что подросток администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых «травили» милиционеров, а также призывали к протестной (партизанской) деятельности, организации забастовок, блокировкам автодорог и железнодорожных путей сообщения и так далее.

Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, в рамках которого молодой человек задерживался. Сейчас он проверяется на причастность к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей и другим фактам противоправной деятельности.