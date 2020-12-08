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Игорь Лещеня

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лещеня – о новой идее Лукашенко: «Это гибрид съезда КПСС и ЦК КПСС» Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия.

– Судя по всему, увлекательнейшее занятие – пытаться что-то менять, не изменяя сути. И вроде бы надо оставить преемнику – лично подобранному, конечно, – слабые полномочия, чтобы не обижал, если что, –. – А с другой стороны, где-то очень глубоко гуляет мысль-надежда: а вдруг все обойдется? Перебесятся…»Дипломат обращает внимание, что Конституционным органом предлагается сделать Всебелорусское народное собрание, которому будут переданы некоторые полномочия президента:«Перед нами – гибрид съезда КПСС (созывался раз в пять лет) и избиравшегося, кстати, сьездом на пятилетний срок ЦК КПСС. И съезды КПСС, и созывы Всебелорусского народного собрания отличались тщательно подобранным властями составом «правильных» депутатов.Короче говоря, вперед – в прошлое. Но творчески переосмысленное.Была когда-то очень созвучная новаторская идея: Великая Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия.Само слово «Джамахирия» – оригинальный результат скрещивания слов «республика» и «народ» на арабском языке. Очень похожая политическая генетика.Власть ведет себя так, как будто сама поверила в то, что тема конституционной реформы успокоит народ. Нет, не успокоит. Не обойдется. Не перебесятся.