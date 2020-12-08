МВД: подросток из Любани вел клон Telegram-канала «Каратели Беларуси», его задержали

Источник материала: Onliner

Сегодня МВД сообщило о задержании автора клона Telegram-канала «Каратели Беларуси». В своем канале он публиковал сведения о сотрудниках милиции, членах их семей и представителях других госорганов. Конфиденциальные сведения предоставлялись пользователями и брались из других каналов. Парню 15 лет, и он живет в Любани. Молодого человека задерживали сотрудники ГУБОПиК.

«Об истинных мотивах создания запрещенного паблика парень сначала не хотел говорить. Утверждал, что якобы публиковал данные исключительно недобросовестных силовиков, а потом — создавал личный архив для передачи правоохранительным органам, — говорится в сообщении. — Однако истинной целью оказалось желание заработать. Со слов лицеиста, за услугу он получил от пользователей 400 долларов и биткоины. Не исключено, что выплата была не единственной».

«Оперативники установили, что парень администрировал и другие деструктивные ресурсы, в которых „травили“ милиционеров, а также призывали к протестной (партизанской) деятельности, организации забастовок, блокировкам автодорог и железнодорожных путей сообщения и др., — сообщает МВД. — Ранее следователи возбудили уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел, в рамках которого молодой человек задерживался. Сейчас он проверяется на причастность к призывам в Telegram-каналах к умышленному приведению в негодность железнодорожных путей и другим фактам противоправной деятельности».